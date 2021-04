Prinz Philip (✝99) findet heute seine letzte Ruhe. Am 9. April starb der Ehemann von Queen (94) auf Schloss Windsor – nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Heute wird der Prinzgemahl in einer Prozession, die weltweit ausgestrahlt und verfolgt wird, beigesetzt. Um 15 Uhr soll die Beerdigung des 99-Jährigen offiziell übertragen werden: Jetzt wurde Prinz Philips Sarg zu der Kapelle auf Schloss Windsor gebracht!

The Sun berichtet aktuell, dass der Sarg von Prinz Philip von einer Privatkapelle in eine Halle auf Schloss Windsor gebracht wurde. Der Sarg soll mit einem Schwert, einer Marinemütze und einem Blumenkranz bedeckt sein. Der Sarg wurde von der sogenannten "Queens's Company", der ersten Bataillon Grenadier Guards – zu deutsch: das zweitälteste Regiment der Gardedivision der britischen Armee – bewegt, in der Prinz Philip 42 Jahre lang der Oberst war.

Währenddessen erreichen auch die ersten Trauernden die Gedenkveranstaltung. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Buckingham Palace die offizielle Gästeliste. Bis auf Herzogin Meghan (39) wohnen neben der Queen und den gemeinsamen vier Kindern unter anderem auch acht Enkelkinder und deren Partner der Trauerfeier bei.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip in Windsor, 2016

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip 2010 in Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de