Wer darf sich vor Ort von Prinz Philip (✝99) verabschieden? Der Ehemann der Queen (94) ist in der vergangenen Woche im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor verstorben. Am kommenden Samstag soll seine Trauerfeier in der St. George's Kirche in Windsor stattfinden. Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen dürfen allerdings bloß 30 Gäste anwesend sein – alle anderen Trauernden müssen über die TV-Bildschirme Abschied nehmen. Jetzt hat der Palast bekannt gegeben, wer an Philips Beisetzung teilnehmen wird.

Der Buckingham Palace hat nun die offizielle Gästeliste veröffentlicht. Neben der Queen und Philips vier Kindern und deren Ehepartnern sind auch seine acht Enkelkinder und deren Partner anwesend. Bloß Herzogin Meghan (39) ist in den USA geblieben. Von Philips inzwischen zehn Urenkeln wird sich keiner vor Ort von dem Prinzgemahl verabschieden können. Auch Sarah Ferguson (61) steht nicht auf der Liste.

Stattdessen werden ihm Prinzessin Margarets (✝71) Kinder Sarah und David die letzte Ehre erweisen. Auch der Herzog von Kent (85), die Gräfin Mountbatten von Burma, der Herzog von Gloucester und die Cousine der Queen, Prinzessin Alexandra (84), gehören zu den Trauergästen. Außerdem werden noch drei von Philips entfernteren deutschen Verwandten dabei sein: Bernhard Prinz von Baden, Heinrich Donatus Landgraf von Hessen und Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Laut dem Palast sei es der Queen sehr schwergefallen, von den normalerweise 800 Trauergästen auf 30 zu reduzieren.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit George, Queen Elizabeth II., Prinz Philip und Herzogin Kate mit Charlotte, 2015

Instagram / theroyalfamily Die Queen und Prinz Philip mit ihren Urenkeln

Getty Images David Armstrong-Jones, Margarita Armstrong-Jones, Queen Elizabeth II., Prinz Philip und Sarah Chatto

