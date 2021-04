Auch Prinz Philips (✝99) militärische Laufbahn soll während seiner Beisetzung honoriert werden. Der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (94) verstarb vor rund einer Woche. Heute wird sein Begräbnis im kleinen Kreis in der St. George's Kirche stattfinden. Der geplante Ablauf der Beerdigung wurde bereits bekannt gegeben – anscheinend soll dabei auch das militärische Hornsignal "The Last Post" (z. Dt.: "Der letzte (Wach)-Posten") ertönen. Damit soll Prinz Philips Zeit bei der Marine gewürdigt werden.

Das besagte Hornsignal ertönt für gewöhnlich am Ende des Tages beim Militär. Dementsprechend wird es auch auf militärischen Begräbnissen gespielt – als Sinnbild für die letzte Ruhe des Soldaten. Und auch Prinz Philip soll nun mit diesem Hornsignal gewürdigt werden – der Prinzgemahl gehörte nämlich der Royal Navy an, bevor er die Queen heiratete. Er hatte das Royal Naval College in Dartmouth besucht und war auch während des Zweiten Weltkriegs als Marine-Offizier im Einsatz gewesen.

Das wird allerdings nicht die einzige Anspielung auf Philips Laufbahn bei der britischen Marine sein: Während der Beisetzung soll auch das Lied "Eternal Father, Strong To Save" gespielt werden, wie der Buckingham Palast bekannt gab. Das Werk gilt als Hymne der Royal Navy. Außerdem soll die Zeremonie mit dem Signal "Action Station" abgeschlossen werden: Das ist ein Signal zur Gefechtsbereitschaft.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, April 2007 in Vimy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de