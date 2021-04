Prinz Philip (✝99) hat nun seine letzte Ruhe gefunden. Heute wurde der am 9. April verstorbene Ehemann der Queen (94) in Windsor verabschiedet. Nachdem sein Sarg auf einen von ihm zu Lebzeiten selbst designeten Land Rover zur St George's Chapel gefahren wurde, begann der Trauergottesdienst im engsten Kreis mit 30 Gästen. Mittlerweile ist die Zeremonie vorüber: Prinz Charles (72), Camilla (73) und Co. haben die Kapelle verlassen!

Kurz nachdem David John Conner, der Dekan von Windsor, und Justin Welby (65), der Erzbischof von Canterbury, den Trauergottesdienst offiziell beendet hatten, sah man die engsten Angehörigen des Duke of Edinburgh auf ihrem Weg aus der St George's Chapel. "Sie gehen jetzt in einen Raum, der direkt neben den Privatgemächern der Königin ist", erklärte der RTL-Royalexperte Michael Begasse.

Wegen der aktuellen Gesundheitslage werden jedoch nicht alle 30, sondern vermutlich nur 15 Trauergäste nun privat des Verstorbenen gedenken. Es ist also davon auszugehen, dass man sie in den nächsten Stunden nicht sehen wird. Die ersten Limousinen würden Schloss Windsor erst gegen Abend verlassen.

Getty Images Prinz Philips Beerdigung, April 2021

Getty Images Die Trauergäste auf Prinz Philips Beerdigung

Getty Images Prinz Philips Beerdigung

