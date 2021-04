Es ist ein Großereignis in der britischen Hauptstadt: Prinz Philips Beerdigung versetzt heute ganz London in Ausnahmezustand. Schon seit den Morgenstunden patrouillierten Polizisten durch das Zentrum Londons und sicherten das Herz der Stadt ab. Am Nachmittag war es dann so weit: Der Trauerzug machte sich auf den Weg, um dem verstorbenen Mann von Queen Elizabeth II. (94) die letzte Ehre zu erweisen.

Acht Mitglieder des Regimentes, dem Philip vorstand, trugen den geschmückten Sarg aus dem Schloss. Die Dekoration würdigte das Leben und Wirken des Prinzen: Seine Zeit bei der Marine wurde durch eine Mütze, seine griechisch-dänische Herkunft durch eine Flagge symbolisiert. Auch ein Brief, der offenbar von der Queen stammt, lag darauf. Die Träger luden den Sarg in einer würdevollen Stille auf dem von Philip selbst designten Wagen ab.

Die Stadt Windsor, in der Philip seine letzte Ruhe finden wird, hatte indes mit ihrer Stromversorgung zu kämpfen: Ausgerechnet an diesem wichtigen Tag gab es einen Blackout im Energienetz! Der Schaden konnte jedoch offenbar schnell behoben werden.

United Archives GmbH/ Action Press Prinz Philip als Marshall der Royal Air Force 1953

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip nach der Hochzeit Prinz Williams

Getty Images Der Sarg von Prinz Philip in Windsor Castle

