Ist Kacey Musgraves (32) über die Trennung von Ruston Kelly hinweg? Im Juli gaben die Country-Sängerin und der Singer-Songwriter in einem gemeinsamen Statement bekannt, dass ihre Ehe nach drei Jahren gescheitert ist. Seit September gilt das einstige Ehepaar als geschieden. Nun scheint es so, als könnte Kacey einen neuen Mann in ihr Herz gelassen haben. Die "Slow Burn"-Interpretin zeigte sich nun erstmals seit dem Liebes-Aus im Netz mit einem Mann – und wirkte dabei sehr glücklich.

Kacey ließ ihre Fans an einem Tag im Grünen teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto von sich beim Schlurfen eines Smoothies – allein war sie jedoch nicht. Ein weiteres Pic zeigt die Musikerin gemeinsam mit einem Mann, strahlend schmiegt sie sich an ihn heran. Möchte die 32-Jährige ihren zwei Millionen Followern auf diese Weise etwa den neuen Mann an ihrer Seite vorstellen?

Kacey markierte sogar das Profil des Mannes auf dem Schnappschuss. Es handelt sich um Dr. Gerald Onuoha, einem aus Alabama stammenden Unternehmer. Ob die beiden wirklich ein Paar sind oder doch nur gute Freunde verrieten weder Kacey noch Gerald bisher.

Anzeige

Getty Images Ruston Kelly und Kacey Musgraves bei einem Event in Los Angeles

Anzeige

Instagram / spaceykacey Kacey Musgraves, April 2021

Anzeige

Getty Images Kacey Musgraves bei den Oscars 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de