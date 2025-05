So ehrlich spricht Kacey Musgraves über Kiffer-Gewohnheiten

Kacey Musgraves (36) hat kürzlich in einem Interview offenbart, wie sich ihr Umgang mit Cannabis in den letzten Jahren verändert hat. Die Sängerin, die für ihre ehrlichen Songtexte und ihre unkonventionelle Lebensweise bekannt ist, stellte gegenüber The Hollywood Reporter klar: Komplett auf Marihuana verzichtet sie nicht – auch wenn viele das nach früheren Interviews geglaubt hatten. "Ich habe nie gesagt, dass ich gar nicht mehr kiffe. Ich stehe nur nicht mehr morgens auf und ziehe direkt an einer Gravity-Bong, wie ich es mal regelmäßig getan habe. Aber hey, jeder soll das machen, was für ihn passt", erklärte die Musikerin und lachte dabei. Auch wenn sie also auch heute gelegentlich noch zum Joint greift, scheinen die wilden Zeiten vorbei zu sein.

Bereits 2024 thematisierte Kacey ihre sich wandelnden Gewohnheiten im Song "Deeper Well", in dem sie davon singt, alte Routinen abzulegen. Neben dem weniger gewordenen Kiffen schwört sie außerdem auf den achtsamen Gebrauch von Psychedelika und erklärte: "Mit Intention verwendet, kann Psilocybin ein riesiger Schub an Mitgefühl und Ehrfurcht vor der Natur, anderen Menschen und sich selbst sein." Dass sie authentisch zu sich und ihren Lebenseinstellungen steht, zeigte sie auch schon früher in ihrer Musik. Der Song "Follow Your Arrow" thematisierte das Thema Homosexualität. Auch wenn sie selbst mit einem Mann verheiratet war, gilt sie als große Unterstützerin der LGBTIQ+-Community. Zudem fasst auch dieser Song den offenen Cannabis-Konsum auf. Mit ihren Textzeilen sorgte Kacey für Schlagzeilen und polarisierte die konservative Country-Szene: "Der Song wurde von Country-Radio verboten. Mir wurde davon abgeraten, ihn zu veröffentlichen, aber ich würde diese Entscheidung nie bereuen."

Privat ist Kacey für ihre entspannte, naturverbundene Lebensweise und ihren eigensinnigen Stil bekannt. Kürzlich teilte sie auf Instagram die rührende Geschichte, wie ihr Hund sie vor einem Schlangenbiss bewahrte. In Interviews schwärmt die Sängerin außerdem von ihren Ausritten, Picknicks und langen Tagen am Duck River in Nashville, wo sie mit Freunden barfuß durch die Natur streift und einfach mal das Handy beiseitelegen kann. Orte wie diese liefern ihr nicht nur Ruhe, sondern auch neue Songideen für Hits wie "Space Cowboy" oder "Oh What a World". Kacey bleibt sich in ihrer Karriere und ihrem Leben treu: "Ich präsentiere keine weichgespülte Version von mir, nur um akzeptiert zu werden", betonte sie schon früher – und so überrascht es wenig, dass sie selbst beim Thema Kiffen auf Ehrlichkeit und Gelassenheit setzt.

Getty Images Kacey Musgraves, 2022

Getty Images Kacey Musgraves, 2023

