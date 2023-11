Schon länger? Kacey Musgraves und Cole sollen getrennt sein

Hat ihre Liebe nun ein Ende gefunden? Kacey Musgraves (35) und der Schriftsteller Cole Schafer sind seit knapp zwei Jahren ein Paar. Zusammengefunden haben die beiden 2021 – ungefähr ein Jahr, nachdem die Sängerin das Ehe-Aus von Ruston Kelly bekannt gegeben hatte. Doch auch ihre Liebe sollte wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt sein. Angeblich sind Kacey und Cole getrennt!

Wie Page Six von einer Quelle erfahren haben will, soll die Beziehung zwischen der Texanerin und dem Poeten schon "seit mindestens einem Monat" ein Ende gefunden haben. Diese Gerüchte machen in Nashville, dem Wohnort des Paares, bereits mächtig die Runde. Erste Anzeichen gibt es wohl auch online bereits: Kacey und Cole folgen sich offenbar nicht mehr in den sozialen Medien.

Das erste Mal sind sich die beiden damals in einem Restaurant begegnet. "Er wusste nicht, wer ich war – und das mochte ich sehr", verriet Kacey im Gespräch mit New York Times. Das habe die Musikerin ziemlich erfrischend gefunden.

Anzeige

Getty Images Kacey Musgraves, 2023

Anzeige

Instagram / spaceykacey Kacey Musgraves, April 2021

Anzeige

Getty Images Kacey Musgraves, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de