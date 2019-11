Da hat Kacey Musgraves (31) wohl vor lauter Aufregung nicht nachgedacht. Vor vier Jahren traf die Sängerin bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London auf Prinz Harry (35). Dabei verhielt sich die gebürtige Texanerin allerdings nicht so, wie es sich für ein Treffen mit einem Mitglied des britischen Königshauses gehört. Kacey bot Harry ganz frech ein High Five an und bekam dafür Ärger von ihrem Management.

Im Gespräch mit Access Hollywood erinnerte sich die heute 31-Jährige nun an diese für sie so amüsante Begegnung mit dem royalen Rotschopf zurück: "Hinterher sagte der Typ, der für mein Label arbeitet: 'Nein, nein, nein. Ich kann es nicht glauben, dass du ihm ein High Five gegeben hast.'" Das entspreche einfach nicht der Etikette. Körperkontakt mit Royals sei ein No-Go, fügte der Mitarbeiter ihrer Plattenfirma hinzu. Allerdings war sich die "Space Cowboy"-Interpretin keiner Schuld bewusst: "Ich meinte dann: 'Das wusste ich nicht. Er ist darauf eingegangen, also was soll's?'"

Tatsächlich nimmt es der 35-Jährige nicht allzu eng mit dem Protokoll. Anders als seine Verwandten schüttelt er bei öffentlichen Auftritten gerne die Hände der wartenden Fans. Einer älteren Dame machte Harry im vergangenen Oktober eine ganz besondere Freude, indem er ihre Hand küsste.

