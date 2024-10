Kacey Musgraves' Hund Pepper bewahrte sie vor Schlangenbiss

Auf Instagram teilte die Sängerin Kacey Musgraves (36) ein Bild von Hündin Pepper, die mit ihrer Hand schmust. Der Vierbeiner muss sich nämlich von einem Schlangenbiss erholen! Beim Aufbruch zu einem Spaziergang hatte Pepper eine unangenehme Begegnung mit einer Klapperschlange und Kacey musste sie sofort um Tierarzt bringen. "Das ist verrückt, aber der Tierarzt hat mir gezeigt, wie die Innenseite ihres Mauls und ihr ganzer Hals von diesem verdammten Schlangenbiss geschunden sind", erzählte der Countrystar seinen Fans auf der Social-Media-Plattform. Der Australian Cattle Dog sei jetzt aber wieder zu Hause und bekomme von Frauchen ganz viel Liebe. Die mutige Auseinandersetzung von Pepper mit dem Reptil scheint Kacey davor bewahrt zu haben, selbst gebissen zu werden – sie war nämlich barfuß unterwegs.

Tiere spielen in Kaceys Leben eine große Rolle. Immer wieder zeigt sie sich naturverbunden und nur wenige Stunden nach dem Vorfall mit der Schlange teilte sie romantische Bilder von einem Ausritt mit Freunden bei Sonnenaufgang, bei denen auch die Hunde dabei waren. "Darauf, dass wir die Dämmerung öfter erleben, egal, ob wir dafür aufstehen oder schon wach sind. Auf weitere Sonnenaufgangsausritte, auf frischen, von meinen Freunden handgemachten Sauerteig, auf mutige Hunde, die uns davor bewahren, auf eine Klapperschlange zu treten, die wir auf unserer Veranda nicht gesehen haben", erzählte die US-Amerikanerin dazu.

Ob es neben Pepper gerade auch einen zweibeinigen Begleiter in Kaceys Leben gibt, verriet die Musikerin in den vergangenen Monaten nicht. Im November 2023 soll sie sich von ihrem Partner Cole Schafer getrennt haben. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Page Six, wonach das Paar seine Beziehung schon vor Monaten beendet haben solle. Während weder Kacey noch Cole sich dazu äußerten, gab es im Netz kleine Anzeichen für eine Trennung: Die beiden entfolgten sich. Damit hätte eine rund zweijährige Beziehung ihr Ende gefunden.

Instagram / spaceykacey Kacey Musgraves, Sängerin

Getty Images Kacey Musgraves, 2023

