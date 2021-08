Kacey Musgraves (32) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Im Juli 2020 hatte die Countrysängerin die Trennung von ihrem Mann Ruston Kelly bekannt gegeben – und das nach drei gemeinsamen Ehejahren. Lange dauerte es nicht, bis sie sich mit einem neuen Lover an ihrer Seite zeigte. Im April turtelte sie öffentlich mit Dr. Gerald Onuoha. Doch auch der ist längst wieder Geschichte: Jetzt teilte Kacey ein verschmustes Foto mit ihrem neuen Freund.

Der Schriftsteller Cole Schafer – aka January Black – hat der Herz der Musikerin erobert. Das ist auf dem Bild, das sie nun in ihrer Instagram-Story postete, unschwer zu erkennen: Die Turteltauben machten einen Ausflug mit dem Boot. Doch statt für die Natur hatte Kacey nur Augen für ihre attraktive Begleitung. Auf dem Schnappschuss legt sie liebevoll ihre Hand auf Coles Knie und schmiegt ihr Gesicht an seine Wange – mit geschlossenen Augen. Er wiederum lächelt zufrieden in die Kamera.

Seit wann die zwei ein Paar sind, ist nicht bekannt. Allerdings tauchten schon im April, als Kacey eigentlich noch mit Gerald liiert war, erste Fotos von den beiden auf. Am 22. Juni machte der Autor die Beziehung dann mit einem ersten Pärchen-Pic auf seinem Insta-Account offiziell.

Anzeige

Getty Images Kacey Musgraves im November 2019

Anzeige

Getty Images Kacey Musgraves bei den Oscars 2019

Anzeige

Instagram / spaceykacey Dr. Gerald Onuoha und Kacey Musgraves

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Kacey schon wieder einen neuen Freund hat? Nein, nicht wirklich! Ja, das ging echt sehr schnell. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de