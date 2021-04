Bei Spiel Nummer zwei geht ein Star nach dem anderen nieder! Schon in der vergangenen Woche hat sich gezeigt: Die Teamchallenges bei Promis unter Palmen sind nicht ohne. Beim Transport eines Ruderboots über den mexikanischen Strand brach Prinz Marcus von Anhalt (54) zusammen und löste einen Sanitätereinsatz aus. Auch Willi Herren (45) überschätze die eigenen Kräfte und wälzte sich völlig am Ende im Sand. Beim heutigen Spiel sieht es nicht besser aus: Die Promis gehen reihenweise k.o..

Bei "Baby Baby Balla Balla" – einer Art Völkerball mit Aufstellern – kämpfen die Teams um die Anführerinnen Melanie Müller (32) und Katy Bähm (27) um den Tagessieg und damit um die Chance, ihre Truppe vor der Exit-Nominierung zu retten. "Es gibt nur das Ziel, zu gewinnen", verkündet Giulia Siegel (46) vorab. Während der Challenge geben die Stars dann tatsächlich alles – und ziehen dementsprechend so einige Blessuren davon. "Leute, ich habe mich verletzt", schreit beispielsweise Elena Miras (28). Das ernüchternde Fazit danach: Giulia verletzt sich am Zeh, Elena klagt über eine Oberschenkelzerrung, Chris Töpperwien (47) humpelt durch den Sand, Katy muss sich erschöpft übergeben und Kate Merlan (34) bricht theatralisch zusammen. Der Massen-Knock-out geht vor allem Ballermann-Star Melli auf die Nerven: Sie rastet völlig aus.

Die Fans sind ebenfalls irritiert. Sind die Spiele wirklich so hart oder die Teilnehmer einfach zu wehleidig? "Können die nicht mal ein Spiel absolvieren ohne, dass ein Sanitäter kommen muss?", fragt sich ein Zuschauer auf Twitter. Dass Elena mit schmerzverzerrtem Gesicht und Verband ums Bein plötzlich wieder steht und weiterspielt, beäugen einige User amüsiert. "So einen Riss dehnt Elena mal locker weg", witzelt jemand. Der Sieg geht nach dem harten Kampf am Ende an Katys Team Orange.

Anzeige

Sat.1 Willi Herren bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Sat.1 Kate Merlan bei einer "Promis unter Palmen"-Challenge

Anzeige

Sat.1 Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de