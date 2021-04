Nachdem Prinz Philip (✝99) am 9. April verstorben war, wurde der Mann von Queen Elizabeth II. (94) gestern dann zu Grabe getragen. Dazu wurde der Sarg des Royals in einem Trauerzug zur St. George's Chapel gebracht. Auf dem Weg dorthin folgten neben der Königin zehn weitere Familienmitglieder des britischen Königshauses – doch auch Nicht-Royals wurden in die Feierlichkeiten miteingebunden: Sechs von Philips Bediensteten waren ebenfalls Teil der Prozession.

Hinter der Königsfamilie folgten auch sechs Männer, die zur treuen Belegschaft des Verstorbenen gehörten, dem Sarg. Das berichtete die Daily Mail. Darunter war unter anderem der Brigadier Archie Miller-Bakewell, der Prinz Philip zu Lebzeiten über ein Jahrzehnt als Privatsekretär zur Seite gestanden hatte. Neben dem Offizier waren zudem Philips Polizeichef, zwei seiner Kammerdiener und zwei Knappen Teil der Prozession.

An der Trauerfeier konnten die Bediensteten aufgrund der Kontaktbeschränkungen allerdings nicht teilnehmen. In der Kapelle waren lediglich 30 Trauergäste, die allesamt zum engsten Familienkreis gehörten, zugelassen. Bei der Zeremonie nahmen neben der Queen und Philips vier Kindern auch deren Ehepartner sowie seine acht Enkelkinder und deren Partner Abschied von dem Prinzgemahl.

Getty Images Prinz Philips Trauerzug

Getty Images Trauerzug an Prinz Philips Beerdigung, 17. April 2021

Getty Images Prinz Charles, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Philip

