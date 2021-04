Die Welt verabschiedet sich von Prinz Philip (✝99). Am 9. April starb der Ehemann von Queen Elizabeth (94) nur zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag. Am heutigen 17. April wird der Prinzgemahl in der königlichen Gruft in der Sankt George’s Chapel beigesetzt. Bevor der Gottesdienst für die 30 Trauergäste beginnt, findet ein Trauerzug statt. Neben der Queen werden zehn Familienmitglieder Philips Sarg folgen!

Die erste Reihe des Trauerzuges bilden laut Spiegel Online die beiden ältesten Kinder des Königspaares: Thronfolger Prinz Charles (72) und Prinzessin Anne (70). Die zweite Reihe besteht aus ihren jüngeren Geschwistern Prinz Edward (57) und Prinz Andrew (61). Ihnen folgen Philips Enkelkinder: Prinz William (38) und Prinz Harry (36). Sie gehen jedoch nicht direkt nebeneinander. Zwischen ihnen soll Peter Phillips (43), der ihr Cousin und der Sohn von Prinzessin Anne ist, platziert werden. Darauf folgen Annes Ehemann Sir Timothy Laurence sowie David Armstrong-Jones (59), der Sohn der verstorbenen Queen-Schwester Margaret (✝71). Das Schlusslicht des Trauerzuges bildet die Queen, die in einer Staatslimousine gefahren wird.

Dass Harry und William im Trauerzug nicht nebeneinander gehen, sorgte im Vorfeld für erneute Streit-Spekulationen. Es wird gemunkelt, dass das britische Königshaus auf diese Weise sichtbare Spannungen vermeiden möchte. "Dies ist eine Beerdigung und mit der geplanten Vorgehensweise werden die Wünsche der Königin berücksichtigt", erklärte ein Insider.

Getty Images Prinz Philip, Juni 2010 in Halifax

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

