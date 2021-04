Diogo Sangre hat neue Tattoos – und zwar mit tiefer Bedeutung! Dass der einstige Temptation Island-Verführer ein Faible für die Körperkunst mit Tinte hat, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Der Kölner hat nicht nur zahlreiche Bilder auf seinem trainierten Körper, er machte seine Leidenschaft auch zum Beruf. Nun präsentierte der 26-Jährige zwei weitere Tattoos auf seiner Brust und verriet Promiflash die Bedeutung dahinter.

Auf Diogos Brust ist bereits ein Hundekopf tätowiert, der nun aber Gesellschaft bekommen hat. Direkt daneben ließ sich der Ex on the Beach-Kandidat einen Maskenmann stechen, der mit beiden Fingern seinen Mund auseinanderzieht und seine Zähne zeigt. Promiflash erklärte Diogo: "In der Mitte ist ein Bandit. Die Bedeutung ist: Egal, wo man herkommt, wird man es am Ende schaffen, wenn man will und am Ende lacht man den Hatern ins Gesicht, mit den Diamantenzähnen." Schlussendlich würde man mit einem goldenen Lächeln seinen Sieg feiern.

Direkt neben dem Mann mit der Sturmhaube ließ sich Diogo ein Porträt der Sängerin Rihanna (33) stechen. Und auch dieses Tattoo hat für ihn einen tieferen Sinn und macht das Bild komplett. "Es musste nicht unbedingt Rihanna sein, gehört aber dazu, weil sie einfach auch aus der Armut kam und es geschafft hat", erzählte der Bartträger im Promiflash-Interview. RiRi würde aber auch die Frauen im Allgemeinen darstellen, die im Leben eines Mannes eine große Rolle spielen, meinte Diogo weiter.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im März 2021

TVNOW / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island"-Kandidat 2020

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Temptation Island"-Kandidat 2020

