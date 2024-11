Fame Fighting: Bobby Chamberz schenkt Diogo seine Schamhaare

Bobby Chamberz wird in knapp einer Woche mit Diogo Sangre (30) in den Ring steigen. Vor ihrem Boxkampf beim Fame Fighting treffen die zwei TV-Bekanntheiten nun bei einer von Bild ausgerichteten Pressekonferenz aufeinander. Bobby hat netterweise ein kleines Präsent für seinen Kontrahenten im Gepäck. "Da Diogo ein Haarproblem hat, habe ich mir heute Morgen die Schamhaare rasiert und in eine Tüte gepackt", erzählt der Germany Shore-Teilnehmer und wedelt mit einem Plastikbeutel. Die könne der Realitystar benutzen, um seine Frisur aufzubessern und sich seinen nächsten Beauty-Eingriff zu sparen. Diogo wirkt wenig erfreut über den Seitenhieb und kontert: "Die kannst du behalten, kannst du fressen!"

Nicht nur zwischen den beiden Muskelmännern ist die Stimmung während der Pressekonferenz angespannt. Auch Marvin Manson und Eric Stehfest (35) betrachten das Event offenbar als Vorspiel für ihr Duell am kommenden Samstag. Wie die Tageszeitung berichtet, überreicht der Sixxpaxx-Stripper seinem Gegner ein Sexspielzeug als Geschenk – davon ist Eric allerdings sichtbar genervt. Ohne viel zu überlegen, beißt er daraufhin einfach in den Dildo und wirft Marvin damit ab.

Für die 18 Kämpfer ist Fame Fighting eine ernste Angelegenheit. Viele trainieren schon seit Monaten für ihren Auftritt am 9. November. Diogo und sein TV-Kollege Chris Broy (35) reisten sogar extra für ein Bootcamp nach Thailand. Dem Blatt berichteten sie vor wenigen Tagen, dass sie täglich harte Einheiten hinter sich bringen mussten. Der Ex von Eva Benetatou (32) machte deutlich: "Ich bin momentan in Bestform. Ich gehe komplett an meine Grenzen. Ich gebe alles, was ich nur kann. Ich gehe bis zur Ohnmacht, bis zum Kotzen."

AEDT / SplashNews.com Eric Stehfest, Ex-Dschungelcamper

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

