Willi Herren (✝45) sorgt für traurige Schlagzeilen! Der Schauspieler, Entertainer und Musiker ist tot. Das bestätigte die Polizei am Dienstagnachmittag gegenüber Bild. Der ehemalige Lindenstraße-Star wurde nur 45 Jahre alt und hinterlässt zwei erwachsene Kinder. Die Nachricht von Willis Tod schockierte seine Fans total – vor allem, weil es dem Promis unter Palmen-Kandidaten zuletzt so gut zu gehen schien: Erst vor wenigen Tagen eröffnete der Kölner noch einen eigenen Food-Truck in seiner Heimatstadt.

