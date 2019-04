Nach den Kämpfen ist erst mal Familienplanung angesagt! Ronda Rousey feierte im Januar 2018 ihr Wrestling-Debüt inklusive Vertrag bei World Wrestling Entertainment. Nicht nur im Ring hat sich die Blondine erfolgreich bewiesen, auch auf der Leinwand war sie zu sehen: Neben Sylvester Stallone (72) und Jason Statham (51) stand sie für "The Expendables 3" vor der Kamera. Nun will es Ronda erst einmal ruhiger angehen lassen: Im Netz kündigte sie an, eine ganz besondere Auszeit einlegen zu wollen!

"Befruchtungsurlaub", kommentierte die 32-Jährige ein Knutsch-Pic mit ihrem Ehemann, dem UFC-Kämpfer Travis Browne (36), humorvoll auf Instagram. Die Mixed-Martial-Arts-Fighterin möchte schwanger werden. Sie ist bereits Stiefmutter, denn ihr Partner brachte zwei Söhne mit in die Beziehung. Schon im Mai 2018 hatte Ronda in einem TMZ-Interview angekündigt, bald selbst Mama werden zu wollen.

Im Januar spekulierte der Reporter Dave Meltzer, dass Ronda nach dem Wrestling-Event WrestleMania wegen der Nachwuchsplanung aussetzen könnte. Damals reagierte sie noch empfindlich darauf: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sich jemand in der Position fühlt, über die Pläne für meinen Uterus zu sprechen!"

Instagram / rondarousey Ronda Rousey und Travis Browne

Getty Images Ronda Rousey und Amanda Nunes beim UFC Championship im Dezember 2016

Getty Images Ronda Rousey, Wrestlerin

