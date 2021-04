Da muss man ja schon fast zweimal hinschauen! Claudia Obert (59) ist nicht nur regelmäßig in TV-Shows unterwegs, sondern lässt ihre Fans auch auf Social Media an ihrem Leben teilhaben. Auf ihrem Account versorgt sie ihre Community regelmäßig mit Schnappschüssen von sich. Doch bei ihren neuesten Bildern hat so mancher Follower ein bisschen Diskussionsbedarf – denn die Geschäftsfrau sieht völlig anders aus!

Claudia erntet mit den Fotos auf ihrem Instagram-Account jede Menge Komplimente und begeisterte Kommentare – doch einigen Usern fällt auch auf, dass sie anders aussieht als sonst. Das könnte eventuell an ihrer neuen Frisur und dem Make-up liegen – oder aber: "Man erkennt sie fast nicht mit den vielen Filtern" und "Es lebe der Filter" – vermuten viele Follower den Grund für die optische Veränderung.

Auch im vergangenen Sommer sorgte Claudia mit einer Aufnahme im Netz für Aufsehen. Kurze Zeit danach verriet sie bei "Guten Morgen Deutschland" auch, was hinter ihrem frischen Aussehen steckt: "Durch diese Ionen-Kollagen-Massage, du hast das Gefühl, dass deine Hautzellen turnen. Die flößen das Kollagen ein. Es hält eine Woche." Zudem habe sie sich Botox und Hyaluron spritzen lassen.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, April 2021

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, April 2021

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

