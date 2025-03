"Unglaubliche Leere": Claudia Obert vermisst ihre Mutter

Claudia Obert (63), bekannt für ihre schillernde Art und ihre frechen Sprüche, öffnet sich ungewohnt emotional und spricht über den Verlust ihrer Mutter Rita, die vor vier Jahren verstarb. In der RTLZWEI-Doku-Serie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" erzählt die Unternehmerin, wie sehr sie die enge Beziehung zueinander vermisst. "Seitdem meine Mutter gestorben ist, fühle ich mich ganz anders. Oft bin ich emotional total leer", gab der Reality-TV-Star preis. Rita war nicht nur Claudias wichtigste Vertraute, sondern auch ihre beste Freundin. Besonders die uneingeschränkte Liebe ihrer Mutter fehlt ihr: "Es ist niemand mehr da, der mich so bedingungslos liebt – das Gefühl habe ich."

Claudia erzählt weiter von der Stärke und dem Optimismus, den sie von Rita gelernt hat. "Wenn ich mal gesagt habe: 'Mama, mir geht es schlecht, ich bin im schwarzen Loch.' Dann hat sie immer gesagt: 'Morgen bist du wieder in einem weißen Loch!'" Auch ihre Freunde stehen ihr bei, doch die hätten nicht immer Zeit. Dazu sagt die Unternehmerin: "Das war bei meiner Mutter in 60 Jahren nie der Fall." Trotz der Trauer bezeichnet sich Claudia selbst als "Stehaufmännchen" und ist überzeugt, dass ihre Mutter von oben weiterhin über sie wacht. "Immer, wenn ich so einen Moment habe, wo es mir stinkt, wo es mir schlecht geht, wo ich Angst habe, da denke ich dann auch manchmal: 'Ob das alles so gut geht?' Aber ich bin ein Stehaufmännchen, ein Optimist in der ersten Reihe", ergänzt Claudia.

Jenseits der nachdenklichen Töne sorgt Claudia mit ihrem Lebensstil weiterhin für Schlagzeilen. Die Unternehmerin führt seit Sommer 2022 eine offene Beziehung mit dem Webdesigner Max Suhr (26), der rund 37 Jahre jünger ist als sie. Während sie in ihrer Karriere und in der Öffentlichkeit meist für Extravaganz und Spaß steht, zeigt sich in ihren Momenten der Trauer aber eine andere, sensible Seite. Diese Mischung aus Lebenslust und emotionaler Tiefgründigkeit macht den Realitystar für viele ihrer Fans zu einer faszinierenden Persönlichkeit.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert, 2023

