Diesen Beauty-Behandlungen hat Claudia Obert (58) ihren leuchtenden Teint zu verdanken. Die Modeunternehmerin hat ihre Fans vor wenigen Tagen mit einem neuen Look begeistert: Auf Bildern, die sie nach einem TV-Dreh auf Social Media geteilt hat, sieht sie verändert aus: ihre Haare glänzen und vor allem die Haut der 58-Jährigen strahlt in jugendlicher Frische. Nun hat die Society-Lady verraten, dank welcher Schönheitsanwendungen sie so blendend aussieht!

Ihren Teint hat die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin einer besonderen Methode zu verdanken, wie sie im Guten Morgen Deutschland-Interview verriet: "Durch diese Ionen-Kollagen-Massage, du hast das Gefühl, dass deine Hautzellen turnen. Die flößen das Kollagen ein. Es hält eine Woche und dann fällt es wieder zusammen wie ein Souf­f­lé. Deswegen muss man weiter fleißig cremen." Doch die TV-Bekanntheit setzt nicht nur auf oberflächliche Behandlungen für den perfekten Auftritt – auch der Besuch beim Beauty-Doc ist nicht ausgeblieben: "Ich habe drei Punkte mit Botox gemacht und in diese Mundfalte Hyaluron", offenbarte sie. Der Weg unters Messer steht noch auf ihrem Wunschzettel, wie sie erklärte: "Ich will mir die Augen noch liften lassen, dass die Schlupflider weg sind."

Ein gepflegtes Äußeres ist Claudia sehr wichtig – deshalb geht bei ihr auch nichts über den regelmäßigen Friseurbesuch, wie sie erzählte: "Wenn meine Haare geglättet sind, sehe ich einfach jünger aus. Für mich ist der Friseur fast das Wichtigste."

