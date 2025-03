Unangenehm? "Promis unter Palmen"-Nikola strippt für Claudia

Heute ist Nikola Glumac (29) zwar in festen Händen, bei Promis unter Palmen war er aber noch ein wilder Single – und scheute nicht davor zurück, den Ladys zu zeigen, was er kann. In Folge vier kommt deshalb niemand Geringeres als Claudia Obert (63) in den Genuss, einen Striptease von dem Tattoo-Model zu bekommen. Die Champagner-Liebhaberin sagt dazu natürlich nicht Nein: Genüsslich reibt sie den tanzenden Nikola mit Öl ein – und leckt sogar über seine Bauchmuskeln. Der Realitystar lässt seiner Fantasie freien Lauf: "Diese Spannkraft von diesem Körper. Dieser Sixpack. Das tropft man wie ein Kieslaster."

"Also, das war ja fast wie in einem Nachtclub. Da hätte ich ihn normalerweise an der Hand genommen und wäre mit ihm in mein Separee gegangen – und dann wäre es passiert", schwärmt Claudia. Die anderen Kandidaten beobachten die Situation mit amüsiertem Entsetzen. "Ab wann ist das Format noch mal? Ab 18, oder?", fragt sich nicht nur Yvonne Woelke (45). Auch Melody Haase (31), die zuvor noch in den Genuss von Nikolas sexy Tänzen gekommen ist, wirkt peinlich berührt. Sie ist aber auch begeistert davon, was Nikola in dem kurzen Striptease-Crashkurs mit Cosimo Citiolo (43) gelernt hat. "Cosimo, du bist ein Superlehrer", feiert sie die Aktion der Männer.

Auch wenn Nikola bei "Promis unter Palmen" bei vielen Frauen gut ankam, zeigte sich schon dort, dass zwischen ihm und Kim Virginia Hartung (29) definitiv Interesse besteht. Schon Monate, bevor die beiden ihre Liebe bei ihren Fans öffentlich machten, ging der gebürtige Serbe am Strand von Thailand vor der hübschen Blondine auf die Knie. "Mach mir einen Antrag", forderte Kim ihn im Scherz auf – was der 29-Jährige sich nicht zweimal sagen ließ.

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Melody Haase bei "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Kim Virginia Hartung bei "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige