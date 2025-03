Scharf auf ihn: Claudia Obert hätte gern Sex mit Nikola

Claudia Obert (63) überrascht bei Promis unter Palmen mit einem ehrlichen Geständnis. Denn obwohl die Reality-TV-Bekanntheit gar nicht solo ist, hat einer ihrer prominenten Mitbewohner ihr Interesse geweckt. Nach einer gelungenen Teamprüfung gönnen sich Claudia und Chris Manazidis erst mal ein Gläschen Sekt auf der Terrasse. "Also, die Stimmung könnte nicht besser sein", schwärmt sie. Als dann noch der oberkörperfreie Nikola Glumac (29) zur heiteren Runde dazustößt, wirkt Claudia wie entfesselt. Dabei rutscht ihr heraus: "Also, mit Nikola hätte ich echt gerne mal Sex."

Nikola hat der forschen Art der 63-Jährigen nichts entgegenzusetzen, außer ein nervöses Kichern. Daher legt Claudia noch einmal nach und preist ihre eigenen Fähigkeiten im Bett an. "Ich lege mich jedes Mal so ins Zeug, weil ich denke, es könnte das letzte Mal sein", erzählt sie und bietet an: "Wir dimmen das Licht, Nikola, dann sieht man meine Falten nicht so und deine Pickel auch nicht." Chris, der der unangenehmen Situation unfreiwillig beiwohnt, fängt laut an zu lachen. "Die Claudia haut einfach einen Spruch nach dem anderen ungefiltert raus", stellt er entgeistert fest.

Was wohl Claudias Freund Max Suhr (26) zu den flotten Sprüchen seiner Liebsten sagt? Die beiden gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Doch trotz ihrer Liebesbeziehung hat Claudia nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die ewige Treue nicht das Richtige für sie ist. "Wenn ich an Monogamie denke, packt mich das Grausen. Ein Leben lang die gleichen Hosen ans Bett hängen, nicht bei mir", beteuerte sie bereits auf Instagram. Auch gegen eine neue, jüngere Flamme für Max hätte sie nichts einzuwenden.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

