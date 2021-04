Schwebt Nathalia Goncalves Miranda (27) wieder auf Wolke sieben? Nach ihrer erfolglosen Bachelor-Teilnahme im Jahr 2019 kam die Brasilianerin mit dem einstigen Bachelorette-Kandidaten Mudi Sleiman zusammen. Doch ihre Beziehung war nicht von langer Dauer: Nach knapp einem halben Jahr war schon wieder alles vorbei. Daraufhin versuchte Nathalia ihr Glück bei Love Island zu finden – allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Auch ein späterer Flirt mit dem Realitystar Filip Pavlovic (26) verlief im Sande. Nun scheint die gelernte Sozialhelferin aber wieder einen Mann an ihrer Seite zu haben!

Das deutete Nathalia in den vergangenen Wochen zumindest mehrfach an. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von ihr wissen, ob sie wieder in festen Händen ist. Darauf ging die 27-Jährige zwar nicht direkt ein – verriet aber: "Ich bin sehr glücklich." Ob das auf einen Mann zurückzuführen ist? Dafür spricht jedenfalls ein weiterer Hinweis: Nathalia genießt momentan eine Auszeit in der Türkei – mit wem, ist allerdings nicht bekannt. In dem Q&A plauderte sie aber aus, dass sie sich gut vorstellen kann, mit einem Mann in den Urlaub zu fahren, mit dem sie noch nicht so lange zusammen ist: "So lernt man sich besser kennen, da man 24/7 aufeinanderhockt."

Darüber hinaus schrieb die Nordrhein-Westfälin vor wenigen Tagen zu einem Urlaubsschnappschuss: "Der schönste Schmuck eines Mannes ist die Frau an seiner Seite." Ist Nathalia also wirklich wieder in festen Händen? Stimmt ab!

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im April 2021 in Antalya

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

