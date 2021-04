Für welchen Star hat es bei der heutigen Folge von Let's Dance nicht gereicht? Diese Woche stand die beliebte Tanz-Show ganz unter dem Motto "Love Week". Dabei mussten die Promis neben ihren Einzeltänzen auch noch einen Jury-Teamtanz aufführen. Mittlerweile sind noch acht Kandidaten und ihre Profitänzer im Rennen. Jan Hofer (69) und Christina Luft (31)konnten die Jury heute leider nicht von sich überzeugen. Für die beiden ist der Traum vom Sieg geplatzt!

Am heutigen Abend mussten neben dem Moderator und seiner Partnerin auch Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) zittern. Doch am Ende reichte es für die "Tagesschau"-Größe nicht. Die beiden konnten weder die Jury noch die Zuschauer von sich überzeugen und erreichten gerade einmal zwölf Punkte und bekamen danach nicht ausreichend Anrufe, um es in die nächste Runde zu schaffen. "Wir mögen dich alle, aber wir gucken auf den Tanz. Und wir wollen mehr tanzen sehen", kritisierte Jorge (53) den 69-Jährigen.

Ilse DeLange (43) konnte heute aufgrund einer Verletzung am Fuß nicht übers Tanzparkett schweben. Was genau sie sich zugezogen hat, ist bislang allerdings unklar. Trotzdem kommt die Sängerin eine Runde weiter. "Wer wegen einer Verletzung pausiert, der darf aussetzen und macht in der nächsten Woche wieder weiter", erklärte Moderator Daniel Hartwich (42) die Entscheidung.

Anzeige

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Ilse DeLange, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de