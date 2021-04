Dass Steffen Henssler (48) ein ambitionierter Koch ist, wissen viele. In seiner Show Grill den Henssler zeigt er regelmäßig, dass er nicht nur in kurzer Zeit, sondern auch ganz spontan leckere Gerichte zaubern kann. Schnelligkeit ist da natürlich alles! Dass der Koch zudem auch ratzfatz schnippeln kann, möchte er am Sonntag beweisen und wird versuchen, in 30 Sekunden so viele Karotten wie möglich fein säuberlich zu zerlegen. Ein Leichtes? Nicht mit verbundenen Augen! Wird der Henssler den Weltrekord in dieser kuriosen Disziplin knacken?

Achtung, Spoiler!

Um den Weltrekordhalter, den Japaner Hirouyki Teradavom, vom Thron zu stoßen, muss der Profikoch in einer halben Minute mindestens 90 Karottenscheiben schneiden. Ob er das ambitionierte Ziel erreicht, weiß Bild. Der TV-Liebling verrät dem Medium nämlich jetzt schon, ob er in der bereits aufgezeichneten Folge einen Erfolg zu vermelden hatte. Trommelwirbel... Tatsächlich darf Steffen Henssler sich jetzt offiziell als der schnellste Blind-Karottenschneider der Welt bezeichnen. Ein ehrenvoller Titel, mit dem der Koch Deutschland nun international repräsentiert!

Steffen Henssler ist Wiederholungstäter: Bereits zum dritten Mal verewigt er sich mit der Karotten-Challenge im Guinness-Buch. Im Januar 2013 durfte sich der 48-Jährige schon mit seinem britischen Kollegen Jamie Oliver (45) messen und gewann ein Chilischoten-Wettschneiden mit knappem Vorsprung. 2018 sollte es dann erneut eine Guinness-Urkunde für den Koch geben: Da veranstaltete der ehrgeizige Chef mit Entertainerqualitäten nämlich die Live-Kochshow mit dem weltweit größten Publikum.

Steffen Henssler

Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

Steffen Henssler im Dezember 2019

