So schlägt sich Bruce Darnell als "Grill den Henssler"-Juror

Weil Reiner Calmund (76) aus gesundheitlichen Gründen als Juror bei Grill den Henssler ausfiel, musste schnell ein neuer Gastjuror her, der ihn ersetzt. Diese Aufgabe übernimmt niemand Geringeres als Bruce Darnell (67)! In der aktuellen Folge wird der TV-Profi mit tosendem Applaus begrüßt und scheint sich im Küchenstudio der Show sichtlich wohlzufühlen. An seinem Tisch untersucht er die Teller des ersten Impro-Gangs mit größter Konzentration – nacheinander schnuppert er an den zubereiteten Mahlzeiten, steckt die ein oder andere Komponente in seinen Mund und kaut. Ein Teller scheint ihm dabei besser zu gefallen als der andere: Die Mahlzeit des Promi-Teams wird von Bruce mit kritischem Blick an den Rand des Tisches geschoben. Als Mitjurorin Jana Ina Zarrella (48) daraufhin zu lachen anfängt, zuckt Bruce nur mit den Schultern. "Tut mir leid, aber ist halt so", rechtfertigt er grinsend seine Aktion.

Das Gericht von Profikoch Steffen Henssler (52) scheint dafür richtig zu überzeugen. Genüsslich schüttelt Bruce den Kopf und verspeist die gesamte Mahlzeit. Dabei sagt er immer wieder: "Köstlich, köstlich, köstlich!" Dass man den vorgesetzten Teller komplett leer isst, ist eigentlich nicht gang und gäbe – immerhin werden ihm im Laufe der Show noch drei weitere Gänge serviert. Doch Bruce scheint einfach hin und weg zu sein. Er geht sogar so weit, sein Besteck komplett fallen zu lassen, um die letzten Saucenreste von seinem Teller abzulecken! Und weil er so begeistert davon war, vergibt er für dieses Gericht auch gleich zehn Punkte. "Ich glaube, ich habe noch niemanden stilvoller einen Teller ablecken sehen", meint auch Moderatorin Laura Wontorra (36).

Dass Bruce überhaupt einspringen musste, hatte einen unschönen Grund. In der dritten Folge der aktuellen Staffel versetzte Reiner das Publikum und alle Anwesenden im Studio in großen Schrecken: Der Feinschmecker erlitt Kreislaufprobleme – ihm wurde schwarz vor Augen und er musste noch während der Show vom Notarzt abgeholt werden. Später wurde bekannt gegeben, dass bei ihm ein Vorhofflimmern festgestellt wurde. Deshalb musste er für längere Zeit aussetzen, doch wie der Fußballfunktionär später auf Instagram verriet, sei es ihm schnell wieder besser gegangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Darnell, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Reiner Calmund im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige