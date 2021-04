Ein bisschen Zweisamkeit hat noch keinem Paar geschadet! Schauspielerin Sophie Turner (25) und Sänger Joe Jonas (31) wurden im vergangenen Sommer erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Seitdem konnte man das Paar schon bei vielen Spaziergängen mit ihrem Baby namens Willa beobachten. Alleine sah man die Zwei seitdem aber eher selten bis gar nicht mehr. Doch jetzt wurden die beiden Stars bei einem romantischen Restaurantbesuch in Malibu gesichtet.

Das Traumpaar, das sich stets humorvoll im Netz präsentiert, wurde erst kürzlich bei dem besagten Dinner-Date in einem noblen Restaurant in Malibu gesehen, wie Hollywood Life berichtet. Händchenhaltend sei das süße Paar aus dem Lokal geschlendert. Sophie, die in den vergangenen Monaten meist flache Schuhe trug, holte scheinbar extra für das Date weiße High Heels und einen stylishen Zweiteiler aus Seide aus ihrem Schrank.

Außerdem trugen beide Künstler einen Mundnasenschutz aus Stoff – wie auch sonst in der Öffentlichkeit seit dem vergangenen Jahr. Die Game of Thrones-Schauspielerin Sophie soll sogar während

der Geburt ihrer Tochter eine Maske getragen haben.

Photographer Group /MEGA Sophie Turner und Joe Jonas, 2021

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris, 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

