Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24) scheinen die Spaziergänge mit ihrer Tochter Willa zu einer täglichen Routine zu machen! Im vergangenen Juli kam das erste Kind des Sängers und der Game of Thrones-Darstellerin zur Welt. Seitdem sieht man die drei sehr oft bei gemeinsamen Unternehmungen in ihrer Wahlheimat Los Angeles. So auch am vergangenen Dienstag: Zwar konnten die wartenden Paparazzi keinen Blick auf Klein-Willa erhaschen, dafür aber auf ihre relaxten Eltern.

Anfang der Woche waren Joe und Sophie wieder mit Willa in der Nähe ihres Hauses in der kalifornischen Metropole unterwegs, wie Schnappschüsse des Tages zeigen. Dabei trugen die beiden Stars jeweils einen Mund-Nasen-Schutz – und total legere Alltagsklamotten. Die Schauspielerin wirkte ganz ungeschminkt und schützte ihre Augen mit einer Sonnenbrille. Auf die Privatsphäre ihrer Tochter legen die beiden offensichtlich besonderen Wert: Der Kinderwagen der Kleinen war mit einem Tuch umhüllt. Durch eine Öffnung sah der stolze Papa aber immer wieder nach, ob es dem Baby auch gut geht.

Auch wenn die Eheleute ein Geheimnis aus dem Aussehen ihres Babys machen, gewährten sie ihren Followern erst vor Kurzem einen intimen Einblick in die Zeit von Sophies Schwangerschaft. Die 24-Jährige teilte ein rares Foto ihres nackten Babybauchs auf Instagram. Auf dem Bild ist zu sehen, wie ihr Partner den Kopf auf der Schulter seiner hochschwangeren Frau ablegt – die Fans zeigten sich von dem bis dahin privaten Foto begeistert.

Marksman / MEGA Joe Jonas, Sophie Turner und ihr Baby Willa im Dezember 2020

P&P / MEGA Joe Jonas im Oktober 2020

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

