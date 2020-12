Sophie Turner (24) verriet ein überraschendes Detail von der Geburt ihrer Tochter! Im vergangenen Juli wurden die Game of Thrones-Hauptdarstellerin und ihr Mann Joe Jonas (31) zum ersten Mal Eltern. Bis auf den Namen – Willa – ist kaum etwas über ihren Spross bekannt, da sie die Kleine streng aus der Öffentlichkeit heraushalten. Sogar Babybauchfotos waren rar gesät. Nun offenbarte Sophie jedoch: Sie hat bei Willas Entbindung einen Mund-Nasen-Schutz getragen!

Das enthüllte die frischgebackene Mama jetzt in ihrer Instagram-Story – um an ihre Fans zu appellieren, sich an die aktuellen Hygienemaßnahmen zu halten: "Wenn ich eine Maske tragen kann, während ich ein Kind auf die Welt bringe, dann kannst du eine Maske bei Walmart tragen", stellte Sophie klar. Zur Info: Walmart ist eine bekannte Supermarktkette in den USA. Ob sie die Maske aus freien Stücken getragen hat oder ob es zu diesem Zeitpunkt Pflicht gewesen ist, ist unklar. So oder so ist es eine starke Message der 24-Jährigen!

Sophie und Joe genießen ihrer neue Elternrolle offenbar in vollen Zügen: Fast täglich werden die beiden bei ausgiebigen Spaziergängen mit ihrem Baby gesichtet. Auch hier passen sie jedoch immer gut auf, dass Paparazzi keinen Blick auf – und kein Foto von – Willa erhaschen können. So ist der Kinderwagen stets mit einem Tuch bedeckt.

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Pikachu / MEGA Sophie Turner im Juli 2020

Anzeige

Marksman / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Tochter Willa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de