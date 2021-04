Patrick Müller (33) ist total verzaubert! Im Frühjahr durften der Unter uns-Darsteller und seine Frau Joy (29) Nachwuchs Nummer drei auf der Welt begrüßen. Die kleine Rasselbande aus Töchterchen Loki und Sohnemann Lovis hat Zuwachs bekommen: Babyboy Javis. Und obwohl das jüngste Familienmitglied erst wenige Monate als ist, macht es bereits große Fortschritte. Papa Patrick ist mächtig stolz auf die Entwicklung.

"Es ist schon faszinierend, wenn so ein Baby anfängt, zu lächeln", schreibt der Schauspieler auf seinem Instagram-Account zu einem Foto von sich und seinem Mini-Me. Auch wenn ein richtiges Lachen wohl noch etwas auf sich warten lässt, sei das kleine "Gesichtszucken" schon herzerwärmend. Der 33-Jährige gebe sich größte Mühe, seinen Sohn mit Grimassen und lustigen Geräuschen bei Laune zu halten. "Wenn da so ein kleines Grinsen über das Gesicht zuckt, dann platzt das Herz in der Brust vor Stolz und gleichzeitig ist man so erleichtert, dass scheinbar alles in bester Ordnung ist und man alles richtig macht!", schwärmt er.

Ganz zu sehen bekommt man Baby Javis auch auf diesem Schnappschuss nicht. Denn Patrick und Joy zeigen die Gesichter ihrer Kids in der Regel nicht. Bei der Geburtsverkündung teilte das Paar deshalb auch nur das Foto von der Mini-Hand des Babys.

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller und Joy Abiola-Müller

Instagram / actpm Baby-Begrüßungs-Pic von Patrick Müller und Joy Abiola-Müller

