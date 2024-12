So emotional war "Unter Uns"-Dreh zuletzt für Patrick Müller

In der beliebten Serie Unter uns überschlagen sich aktuell die Ereignisse: Vivien ist spurlos verschwunden und Tobias steht plötzlich mit seinem kleinen Kind vor dem Nichts. Schauspieler Patrick Müller (36), der Tobias verkörpert, erklärt nun gegenüber RTL, wie schwer der Dreh für ihn gewesen sei. "Wir hatten zu dem Zeitpunkt das Ableben des Hundes gedreht. Das war für mich eine super emotionale Phase. Dann ist mir meine langjährige Spielpartnerin abhandenkommen, was auch sehr schmerzhaft war", betont der Seriendarsteller und ergänzt sichtlich bewegt: "Ich bin leider auch ein Mensch, der das immer erst etwas später merkt. Insofern habe ich mich persönlich etwas alleine gefühlt."

Für Patrick stellte die Handlung der Show eine besondere Herausforderung dar. Erst vor Kurzem musste er sich nach rund 15 gemeinsamen Jahren von Serienhund Stinker verabschieden, die fernab der Kameras auf den Namen Linka hörte. "Es ist ein krasses Erfahrungskonzept", erklärt Patrick und gibt zu, dass er "über seine Grenzen" gehen musste. Durch die harte Situation sei er aber auch gewachsen und findet: "Für mich als Schauspieler war es dankbar, weil man aus einem Pott von Emotionen greifen konnte."

Patrick war fernab des Sets das Herrchen der verstorbenen Hündin und hatte daher eine ganz besondere Bindung zu dem Tier. "Der Hund war meine beste Freundin. Es ist eine Lücke da", trauerte der 36-Jährige in einem Interview mit dem Sender. Der Tod des Vierbeiners wurde mithilfe von Archivmaterial filmisch in "Unter Uns" umgesetzt. Dieses zeigte nicht Patrick in seiner Serienrolle, sondern den wahren Hundebesitzer mit seiner treuen Gefährtin: "Das war ich. Und mir fiel das sehr, sehr schwer. Das waren echte Tränen und alles war wirklich echt."

RTL Kai Schulz Patrick Müller, Alexander Milo und Bettine Langehein bei "Unter uns"

Instagram / actpm Linka und Patrick Müller im August 2021

