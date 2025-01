Patrick Müller kämpfte mit schwierigen "Unter uns"-Szenen

Patrick Müller (36) ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil von Unter uns. Seine Figur des Tobias hat im Rahmen der Serie vor Kurzem etwas sehr Tragisches durchgemacht: Bei einem skurrilen Unfall verlor er seine Partnerin Viv – sie ist seither spurlos verschwunden und Tobias kämpft darum, sie wiederzufinden. Eine Figur in so einem emotionalen Tumult darzustellen, ist für Patrick nicht ganz einfach. Gegenüber RTL verrät er: "Ich hatte hart zu kämpfen, so einen kranken, elenden Tobias darzustellen. Es hat etwas mit mir gemacht. Es war anstrengend. Ich habe vieles auch mit nach Hause genommen."

Wie Patrick erzählt, fing er an, sich auch mit seinen eigenen Verlustängsten auseinanderzusetzen. "Meine Kinder mussten abends häufiger mit mir kuscheln. Also so weit hat das schon etwas mit mir gemacht", gibt er im Gespräch mit dem Sender zu. Dass der fiktive Verlust der Partnerin seiner Figur auch im realen Leben auf ihn Einfluss nimmt, hat auch einen anderen Grund: Die Darstellerin von Viv, Sharon Berlinghoff (29), zählt zu Patricks guten Freunden. Sie hat die Vorabendserie nach vielen Jahren aus eigenen Stücken verlassen. Noch dazu wurde zur gleichen Zeit der Tod von Serienhündin Linka in die Handlung der Show eingebaut – das alles ging dem Schauspieler sehr nahe.

Wie Patrick gegenüber dem Sender ebenfalls vor Kurzem erklärt hatte, greift er oft auf seine eigenen Emotionen und Erfahrungen zurück, um seiner Rolle etwas Leben einzuhauchen. Jedoch ist die momentane Handlung rund um Tobias auch aus einem anderen Grund sicherlich nicht ganz einfach für Patrick zu verarbeiten – wie er gegenüber Bild zugegeben hat, leidet er seit einigen Jahren an Depressionen. Die führten ihn dazu, sich von seinem Umfeld stark zu isolieren. Seine Frau Joy ist ihm da eine große Hilfe. "Ich habe bei Partys gesagt, ich finde kein Outfit und bleibe lieber zu Hause. Heute tritt mich meine Frau, dass ich rauskomme", schilderte er.

Getty Images Sharon Berlinghoff und Patrick Müller, 2021

Instagram / actpm Patrick Müller mit seinem Hund Linka im Dezember 2018

