Patrick Müller (33) steht ein großer Tag bevor! Der Schauspieler ist besonders durch seine Rolle des Tobias Lassner bei Unter uns bekannt. Dort hat er den Zuschauern in den vergangenen Jahren schon einige spannende Storys geliefert. Kein Wunder – immerhin ist der gebürtige Niedersachse schon seit 2006 Teil des Casts. Und das heißt: Dieses Jahr feiert Patrick ein Jubiläum. Ab morgen zählt er offiziell 15 Jahre als Bewohner der Schillerallee.

In Folge 2987 – also am 13. Dezember 2006 – hatte der heute 33-Jährige seinen ersten Einsatz als Tobias. Im Gespräch mit PicturePuzzleMedien schwärmte er in den höchsten Tönen von der RTL-Produktion: "'Unter Uns' ist mein ganz persönliches Highlight! Dieser Job hat mich und mein Leben so sehr beeinflusst und mir so viel gegeben." Tatsächlich hat der Wahlkölner der Serie auch viel zu verdanken – immerhin hat er am Set seine Frau Joy (30) kennengelernt. Mit der einstigen Micki-Darstellerin hat er mittlerweile drei gemeinsame Kinder. "Ich habe meine Frau hier kennengelernt, nebenher eine Familie gegründet und in Köln eine neue Heimat gefunden. 'Unter Uns' ist und bleibt für mich etwas Besonderes!", hielt Patrick fest.

Auch die Fans freuen sich wohl, dass der Serienanwalt schon so lange Teil der Daily ist – immerhin belohnen sie ihn immer wieder mit diversen Auszeichnungen. Erst vor wenigen Monaten bekam er erneut den Preis als bester männlicher Schauspieler im Hauptcast. "Ich freue mich darüber, dass mein geliebter DJ Kotzbrocken offensichtlich bei den Fans beliebt ist", freute er sich damals im Gespräch mit Promiflash.

RTL/ Guido Engels Pia (Yvonne de Bark), Tobias (Patrick Müller) und Rufus (Kai Noll) bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) mit Serienhund Stinker

RTL/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darsteller Patrick Müller

