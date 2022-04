Dramatische Szenen bei Unter uns! Schon seit mehr als einer Woche fiebern die Zuschauer gespannt mit, ob Tobias (Patrick Müller, 34) aus den Fängen seiner Entführer befreit werden kann. Der Anwalt ist spurlos verschwunden, aber einige Hinweise deuten darauf hin, dass ein Mann namens Guido Schütze etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Doch wer ist der Unbekannte und hat er wirklich Tobias' Entführung in Auftrag gegeben? Ab dem 11. April wird es aufgeklärt, denn dann steigt Schauspieler Philipp Boos als Guido ein.

Offenbar hat der neue "Unter uns"-Charakter ziemlich Dreck am Stecken – denn Philipp ist bekannt für die Darstellung verruchter Charaktere. "Meine allererste Rolle in einem Kurzfilm in Hannover fing schon damit an: ein Typ von der Straße, zwielichtige Geschäfte und ein Faible für die Unterwelt. Guido Schütze war bisher aber der Netteste von allen", betonte der 41-Jährige im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Aber ist der Kleinkriminelle wirklich so weit gegangen und hat Tobias entführt? Und wenn ja – worin besteht die Verbindung zwischen den beiden?

Achtung, Spoiler!

In der Folge am kommenden Montag erfährt Tobias endlich, wer der Drahtzieher der Entführung ist. In seinem Kellergefängnis begegnet er Guido – und zwar in dem Moment, in dem seine Frau Vivien (Sharon Berlinghoff, 26) den Raum stürmt, um ihren Liebsten zu befreien. Mit den Worten "Vivien – das ist dein Vater", hält Tobias sie davon ab, ihrem Papa Schlimmeres anzutun. Laut Darstellerin Sharon können sich die Zuschauer auf eine spannende Geschichte einstellen – denn sie und Philipp harmonieren super vor der Kamera. "Das Zusammenspiel mit meinem 'Serien-Papa', Schauspieler Philipp Boos, war echt toll", schwärmte sie.

Patrick Müller als Tobias bei "Unter uns"

Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

Sharon Berlinghoff und Philipp Boos als Vivien und Guido bei "Unter uns"

