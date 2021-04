Mario Novembre geht mit seinem neuen Song komplett durch die Decke! Der 20-Jährige ist ein klassisches Multitalent: Nach seiner Teilnahme an The Voice Kids konnte er sich in den vergangenen Jahren nicht nur als TikToker einen Namen machen – er spielt darüber hinaus auch in der Webserie Das Internat mit. Obwohl Mario damit beruflich eigentlich schon vollends ausgelastet sein dürfte, geht er nichtsdestotrotz auch seiner Musikleidenschaft weiterhin nach – und feiert mit seiner neuen Single "Allein Sein" jetzt einen Megaerfolg!

Am Freitag veröffentlichte der Sänger das Musikvideo zu "Allein Sein" auf YouTube – und landete sofort auf Platz eins der Trends! Das dürfte nicht nur an dem starken Beat des Songs liegen, sondern auch an den emotionalen Lyrics. Gegenüber Promiflash verrät Mario, welche Geschichte der Songtext erzählt: "'Allein Sein' handelt von einer Frau und einem Mann, die in einer Beziehung sind – in einem Hin und Her – in dem der Mann auf jeden Fall viel mehr gibt für die Beziehung." Der Text spricht seine Community sehr an: "Der Song ist einfach mega! Ich habe jetzt schon wieder ein Lieblingslied!" schwärmt ein Fan beispielsweise.

Mario wird aber nicht nur von seinen Anhängerin unterstützt – er erhält darüber hinaus auch prominente Unterstützung. Zum einen spielen im Clip zu seiner neuen Single mit Payton Ramolla (21) und Avemoves zwei weitere beliebte Webstars mit – zum anderen rührt auch Pietro Lombardi (28) für seinen Kollegen ordentlich die Werbetrommel. Die beiden veröffentlichten am Donnerstag sogar ein Duett auf Instagram.

benrashots Mario Novembre beim Videodreh zu "Allein Sein"

benrashots Mario Novembre, 2021

benrashots Payton Ramolla in Mario Novembres Musikvideo "Allein Sein"

