Seltenes Paarbild von Christina Milian (39) und ihrem Liebsten Matt Pokora (35)! Die beiden Musiker sind gerade zum zweiten Mal Eltern geworden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab die Sängerin die süßen Nachrichten bekannt. Vor der Geburt war nicht bekannt, ob ihr Sohn Isaiah Tota und Christinas Tochter Violet Madison einen Bruder oder eine Schwester bekommen – jetzt ist klar, es ist ein Brüderchen geworden. Dass die Freude auf das Baby bei dem Paar schon vorab riesig war, zeigt dieses gemeinsame Bild.

Auf Instagram teilte Christina ein niedliches Foto mit Matt. Darauf stehen die beiden vor einem Bäckereistand. Liebevoll drückt der Franzose seiner zu diesem Zeitpunkt noch schwangeren Freundin einen Kuss auf die Wange und umfasst währenddessen ihren runden Babybauch. "Eine Liebe, die jeden Tag wächst", schrieb die 39-Jährige zu dem Schnappschuss.

Matt teilte in seiner Story weitere Eindrücke von ihrem gemeinsamen Ausflug. In den Clips war auch zu sehen, dass Christinas Bauch zwar schon sehr prall war – sie aber in keinster Weise zu stören schien: Die Musikerin wirkte auch hochschwanger noch immer total fit! Kurz nach diesen Aufnahmen stand dann offenbar schon der große Tag an und das Pärchen durfte seinen Sohn auf der Welt begrüßen.

Getty Images Matt Pokora und Christina Milian

Instagram / christinamilian Christina Milian, Matt Pokora, Violet und Isaiah im Dezember 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora, 2020

