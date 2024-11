Christina Milian erklärt Umzug von Hollywood nach Frankreich

Christina Milian (43) hat bekanntgegeben, dass sie mit ihrer Familie von Hollywood nach Frankreich gezogen ist. In der "Jennifer Hudson Show" erklärte die Sängerin vergangenen Dienstag die Gründe für diesen großen Schritt. Christina, die mit dem französischen Sänger Matt Pokora (39) verheiratet ist, sagte, dass sie es liebe, in Frankreich zu leben, und dass ihre Kinder dort zur Schule gehen würden.

Christina und Matt sind seit 2020 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Isaiah und Kenna. Außerdem hat Christina eine 14-jährige Tochter, Violet, aus ihrer früheren Beziehung mit The-Dream (47). Das Paar pendelte jahrelang zwischen Hollywood und Frankreich hin und her, bevor sie sich entschieden, dauerhaft nach Paris zu ziehen. "Mein Mann ist Franzose, und wir waren in den letzten sieben oder acht Jahren immer wieder sechs Monate hier und sechs Monate dort", erzählte Christina in der Show. "Aber als unsere Kinder zur Schule gehen sollten, haben wir beschlossen, uns zu committen."

Christina berichtet auch von ihren Bemühungen, Französisch zu lernen. "Ich spreche ein bisschen, also, nicht wenig", lachte sie. "Ich arbeite seit einem Jahr daran." Sie erzählte, wie sie bei einem Abendessen oft nicht verstand, was um sie herum gesprochen wurde, und beschloss, sich der Herausforderung zu stellen. Mit ihrem Ehemann Matt verbindet sie nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch ein besonderes Datum: Beide haben am 26. September Geburtstag. Kennengelernt hatten sich die beiden 2017 in Frankreich. Christina war damals eigentlich nicht an einer neuen Beziehung interessiert, aber Matts "kristallblaue Augen" konnten sie überzeugen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian, August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Milian und Matt Pokora, März 2022

Anzeige Anzeige