Fünf Jahre ein Paar: Christina Milian widmet Matt süßen Post

So schön kann Liebe sein. Für Christina Milian (40) lief es nicht immer gut in Sachen Beziehungen. Bei gemeinsamen Dreharbeiten lernte sie Nick Cannon (41) kennen und die beiden wurden ein Paar. Zweieinhalb Jahre später trennte sich die Sängerin allerdings, weil er sie betrogen hatte. Auch die Liaisons mit The-Dream (44) und Lil Wayne (39) scheiterten. Mit dem französischen Sänger Matt Pokora (36) scheint sie jetzt endlich den Einen gefunden zu haben – zumindest turteln die beiden, was das Zeug hält. Anlässlich ihres Jahrestags widmete Christina ihrem Liebsten nun süße Worte.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige einen herzerwärmenden Post. Zu einem Bild des Pärchens, das in Saint-Tropez entstanden ist, schrieb sie: "Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, die besten Erinnerungen zu sammeln, die bezauberndsten Babys zu bekommen und ein wunderschönes Leben mit dir aufzubauen." Der 31. Juli und der 1. August hätten ihr Leben für immer verändert und damit habe sie nicht gerechnet. "Es sollte wirklich so sein. Danke, Saint-Tropez! Auf fünf Jahre und 50+ weitere Jahre!", schwärmte sie.

Auch ihre Fans sind begeistert von dem Schnappschuss und den lieben Worten. "Was für ein schönes Paar – gesund, liebevoll und vereint. Eine schöne Familie mit einfachen, aber wichtigen Werten wie Liebe, Zuneigung, Respekt und Arbeit, ein sehr gutes Beispiel", schwärmte eine Followerin. "Ein Match, geschaffen im Himmel", stellt ein anderer Fan fest.

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian, August 2022

Getty Images Matt Pokora und Christina Milian, Juni 2022

Getty Images Christina Milian und Matt Pokora, März 2022

