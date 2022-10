Nach Tod: Christina Milian übernimmt Rolle von Naya Rivera

Christina Milian (41) weiß, worauf sie sich einlässt! Naya Rivera (✝33), die vor allem durch ihre Rolle als Cheerleaderin Santana Lopez in der Serie Glee bekannt wurde, verschwand 2020 während eines Bootsausflugs mit ihrem damals vierjährigen Sohn am Lake Piru. Ihre Leiche wurde nach fünftägiger Suche gefunden. In der dritten Staffel der Serie "Step up" wird Nayas Rolle nun von Christina übernommen. Doch die Sängerin hat großen Respekt vor dem Erbe, das sie antreten wird.

"Es waren definitiv große Herausforderungen, die ich zu meistern hatte. Ich muss sagen, dass ich als jahrelanger Fan ihrer Arbeit und auch als Latina-Kollegin das Gefühl habe, dass sie für mich immer herausragend war", sagte sie gegenüber PA. "Als sich die Gelegenheit ergab, war ich mit dieser Rolle bereits vertraut. Und da ich wusste, dass es ihre letzte Rolle war, die sie gespielt hat, war es für mich sehr wichtig, dass ich die Rolle ernst nehme, wenn ich sie spielen will", erklärte Christina.

Christina hofft, dass ihre Version der Figur Nayas Andenken gerecht wird. "Es gab viele Elemente, die, wenn man mit sich selbst spricht und es herausfindet, wie ein Puzzle waren, wie Tetris, die ganze Zeit. Aber schließlich kam alles bei mir an. Und ich hoffe einfach, dass ich das Richtige tue und sie respektiere", reflektierte die Schauspielerin den Prozess.

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Getty Images Christina Milian, Juni 2022

Getty Images Christina Milian, Schauspielerin

