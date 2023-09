Christina Milian und ihr Matt feiern Geburtstage in Paris

Christina Milian (42) und Matt Pokora (38) haben jeden Grund zum Feiern! Nach einigen gescheiterten Beziehungen mit Promis wie The-Dream (46), Nick Cannon (42) oder Lil Wayne (41) hatte die Sängerin 2017 mit dem französischen Musiker ihr großes Glück gefunden. Mittlerweile sind die beiden sogar stolze Eltern von zwei Kindern. Doch nun genossen sie ein wenig Zweisamkeit – dafür suchten sich Christina und Matt einen ganz besonderen Tag aus!

Wie die 42-Jährige auf ihrem Instagram-Account teilte, feierten sie und ihr Liebster ihre Geburtstage in Paris – sowohl Christina als auch Matt wurde nämlich am 26. September geboren. "Wir schwärmen immer noch von der Liebe, die wir an unserem Geburtstag bekommen haben", schrieb sie zu den Urlaubs-Pics. Auch Matt ließ es sich nicht nehmen und teilte einen süßen Post anlässlich ihrer Geburtstage. "Es ist unser Geburtstag! [...] Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir am selben Tag geboren wurden", freute sich der 38-Jährige unter einer Reihe voller Party-Bilder.

Wie verliebt Christina in ihren Matt ist, macht sie immer wieder auf ihrem Social-Media-Kanal deutlich. Auch anlässlich ihres fünften Jahrestages widmete sie ihrem Schatz einen niedlichen Beitrag. "Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, die besten Erinnerungen zu sammeln, die bezauberndsten Babys zu bekommen und ein wunderschönes Leben mit dir aufzubauen", schrieb sie unter einem gemeinsamen Bild.

Anzeige

Instagram / mattpokora Christina Milian und Matt Pokora mit ihren Kids

Anzeige

Instagram / mattpokora Christina Milian und Matt Pokora im September 2023

Anzeige

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de