Sie genießen ihre Zeit in der ewigen Stadt der Liebe! Die Sängerin Christina Milian (40) und ihr Ehemann Matt Pokora (36) könnten gerade wohl nicht glücklicher sein. Im April durfte das Paar seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – einen weiteren Sohn. Obwohl beide regelmäßig im Netz zeigen, wie vernarrt sie in ihre Kinder sind, war jetzt wohl Zeit für etwas Zweisamkeit: Christina und Matt turteln gerade in Venedig!

Auf ihrem Instagram-Kanal gibt die Beauty Einblicke in ihren Liebesurlaub in Italien. In einer Gondel schippern Christina und er durch Venedig und wirken dabei verliebter denn je. In einem Clip schmiegt sich die "AM to PM"-Interpretin liebevoll an die Schulter ihres Mannes. Offenbar können die Turteltauben einfach nicht die Finger voneinander lassen. Die Bildunterschrift deutet an, dass die Eheleute total spontan verreist sind.

"Manchmal sagt man einfach nur 'Ja' und dann geht's los", schreibt Christina unter ihre Bilderreihe. Ihre Community ist total begeistert von den Schnappschüssen: "Ihr seid mein absolutes Lieblingspärchen", kommentierte etwa eine Userin. "Ich freue mich so sehr für euch", lautete ein weiterer Kommentar.

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und ihr Sohn Kenna, Juni 2021

Anzeige

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian in Venedig

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de