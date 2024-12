Christina Milian flasht mit jugendlichem Aussehen auf Event

Christina Milian (43) machte sich in den 2000ern einen Namen als Popstar und agiert seit Ende der 90er zudem als Schauspielerin. Wie neue Fotos der American Pie-Darstellerin zeigen, scheint sie seither kaum gealtert zu sein. Vor wenigen Tagen schritt sie über den roten Teppich für die Premiere von "Dexter: Original Sin" in New York City. Dort beeindruckte sie mit ihrem jugendlichen Aussehen, da sie sich optisch im Vergleich zu ihren 20ern kaum verändert hat.

Sie entschied sich für ein etwas kräftigeres Make-up. Neben einem tiefroten Lippenstift trug die Berühmtheit einen bläulich schimmernden Lidschatten, der ihre braunen Augen zur Geltung brachte. Ihre lockige Haarpracht ließ Christina offen über die Schultern fallen. An dem Abend schlüpfte die US-Amerikanerin in ein helles, bodenlanges Kleid, das ihre Kurven in Szene setzte. Neben der 43-Jährigen posierten auch weitere Stars des Casts für die Fotografen. So strahlten an ihrer Seite unter anderem Michael C. Hall (53), Sarah Michelle Gellar (47), Patrick Gibson, Christian Slater (55) und Molly Brown.

Christina mag zwar nach wie vor in Hollywood aktiv sein, doch privat hat es sie außerhalb von Amerika verschlagen. Vor einigen Wochen verkündete die Künstlerin, dass sie mit ihrem französischen Mann Matt Pokora (39) und den zwei gemeinsamen Söhnen Isaiah und Kenna von Hollywood nach Frankreich gezogen ist. Bei ihrem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" erläuterte die "When You Look At Me"-Interpretin, dass sie das jahrelange Pendeln zwischen den beiden Ländern beenden wollten: "Als unsere Kinder zur Schule gehen sollten, haben wir beschlossen, uns festzulegen."

Getty Images Der Cast von "Dexter: Original Sin"

Instagram / christinamilian Matt Pokora und Christina Milian, August 2022

