Großes Bedauern: Nick Cannon wollte Kind mit Ex Christina

Nick Cannon (42) würde gerne eine Sache in seinem Leben ändern! In den vergangenen Jahren bekam der Rapper ein Dutzend Kinder – von fünf unterschiedlichen Frauen. Zuletzt durften er und das Model Alyssa Scott die kleine Halo auf der Welt begrüßen. Doch das scheint den Komiker immer noch nicht zu reichen: Nick verriet jetzt, dass er gerne ein Kind mit seiner Ex Christina Milian (41) bekommen hätte!

"Wenn ich das sage, weiß ich, dass es sich verbreiten wird", sagte der 42-Jährige am vergangenen Freitag gegenüber The Shade Room, als er gefragt wurde, mit welcher seiner Ex-Freundinnen er gerne ein Kind gehabt hätte. "Aber als Christina Milian und ich 'Love Don't Cost a Thing' gemacht haben, erinnere ich mich, als ich herausfand, dass sie [Jahre später] schwanger war... Ich dachte: 'Verdammt, Mann', aber ich war so glücklich für sie", erklärte Nick daraufhin.

Obwohl Nick mit fünf unterschiedlichen Frauen zwölf Kinder bekam, scheint vor allem seine Ex Mariah Carey (54), mit der er die Zwillinge Moroccan (11) und Monroe (11) bekam, einen besonderen Platz in seinem Herzen zu haben. "Egal, was im Leben passiert, ich denke mir: 'Wow, eine Person kann wirklich so handeln und keine negative Energie in ihren Körper lassen'", schwärmte er über die "Hero"-Sängerin.

@CelebCandidly / MEGA Nick Cannon mit einem seiner Kinder

Getty Images Nick Cannon und Christina Milian im Februar 2005

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kindern Monroe und Moroccan Scott

