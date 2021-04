Ferhat (28) hat offenbar keine guten Erinnerungen an seine TV-Zeit! Nachdem der Kölner bei Are You The One? kein Glück in der Liebe hatte, versuchte er in der ersten Staffel von Ex on the Beach erneut, seine Mrs. Right zu finden. Mit seinem Flirt Olivia Laurea hat es am Ende aber nicht funktioniert und auch aus Betty und ihm wurde am Ende nicht mehr. Zudem wurde Ferhat auch noch von seiner Verflossenen Maddi (27) überrascht. Seinen Auftritt in der Show bereut er mittlerweile offenbar – aber liegt das gar nicht an der eigenen Liebespleite?

In seiner Instagram-Story beantwortete der Reality-TV-Darsteller vor wenigen Tagen Fragen seiner Fans. Ein Follower wollte von dem Single wissen, ob er die zweite Staffel von "Ex on the Beach" verfolge. Der Meinung des Users nach seien einige Girls in dieser Staffel ziemlich extrem. Sieht Ferhat das genauso? Er schaut sich die neuen Folgen nicht an. "Reicht schon, dass ich meine Anwesenheit irgendwie bereue in der ersten Staffel", betont er. Ob er damit meint, dass sein eigener Auftritt ihm die Laune auf Season zwei vermiest oder ob er erst beim Gedanken an die krassen Folgen seine Teilnahme infrage stellt – er lässt es offen.

Egal wie – die ersten Episoden der zweiten Staffel haben es tatsächlich ziemlich in sich. Schon in Folge eins gab es ein heißes Schäferstündchen. Diogo Sangre und Celina Pop zogen sich für eine wilde Nacht in den Chakalaka-Room zurück. Nur wenig später züngelte Ersterer wild mit seiner Ex Melody Haase (27), die außerdem ungezähmt seinen Schritt ritt – im Vergleich zu Celina ging es aber noch nicht aufs Ganze. Melo und Diogo trugen immerhin noch ihre Badeklamotten.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Diogo Sangre und Melody Haase bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Melody und Diogo bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de