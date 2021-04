Die 93. Oscar-Verleihung ist im vollen Gange – doch wie kommt das Event an? In diesem Jahr läuft bei den Academy Awards so einiges anders. Es sind nicht nur deutlich weniger Gäste geladen, die Verleihung des wichtigsten Filmpreises ist außerdem auf zwei Locations in Los Angeles verteilt. Die Goldjungen werden abwechselnd im Dolby Theatre und in der Union Station vergeben. Aber was halten die Oscar-Fans von dem anderen Ablauf und abgespeckten Programm?

Seit rund eineinhalb Stunden läuft die Preisverleihung bereits. Auf Twitter meldeten sich schon einige Zuschauer zu Wort – und bislang sorgen die Academy Awards für gemischte Gefühle. "Die Einspieler für die Nominierten fehlen gewaltig. Das geht auch unter Corona-Bedingungen", klagt ein Fan an. Tatsächlich werden am Abend die Nominierten nur verlesen und nicht parallel noch mal eine Szene ihrer Leistung eingespielt. "Mir fehlen wirklich die Filmausschnitte", kann eine zweite Userin nur zustimmen.

Für einen weiteren Zuschauer stimmt eine ganz andere Sache traurig: "Das Theater so bei den Oscars zu sehen... seltsames Gefühl." Doch es gibt auch begeisterte Stimmen zur Award-Nacht. Ein Fan findet beispielsweise "Tempo und Direkt-auf-den-Punkt-komm-Attitüde der diesjährigen Verleihung ganz erfrischend". Ein Weiterer lobt die intime Atmosphäre an den beiden Veranstaltungsorten.

Anzeige

Getty Images Der Oscard-Red-Carpet vor der Union Station in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Daniel Kaluuya mit seiner Oscar-Trophäe

Anzeige

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de