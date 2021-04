Dieser mutige Beitrag geht unter die Haut. Julia Holz, die im Netz wohl besser unter ihrem Künstlernamen mrs.julezz bekannt ist, lässt ihre Community regelmäßig an ihrem spannenden Mallorca-Alltag teilhaben. Die Influencerin, die sich mit ihren 472.000 Followern über die Jahre eine beachtliche Reichweite aufgebaut hat, schlägt auf ihrem Profil jetzt jedoch sehr ernste Töne an – sie erklärt ihrer Community, dass sie an Krebs leidet.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich habe mich dazu entschlossen, es mit euch zu teilen", beginnt Julia ihren Post auf Instagram und geht anschließend genauer ins Detail: "Ja, ich habe Krebs im fortgeschrittenen Stadium und ja, es ist vielleicht sogar meine eigene Schuld. Denn ich hätte viel früher zur Vorsorgeuntersuchung gehen müssen und dann wäre der Krebs im Gebärmutterhals bestimmt schon vorher erkannt worden." Genau aus diesem Grund habe sie den Entschluss gefasst, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen – um den weiblichen Usern zu zeigen, wie wichtig die regelmäßigen Besuche beim Frauenarzt sind. Sie selbst sei vier Jahre nicht bei der Kontrolle gewesen und mittlerweile habe ihr Tumor schon eine Größe von über fünf Zentimeter.

In den kommenden Tagen werde ihr die Gebärmutter entfernt – ein folgenschwerer Eingriff für Julia, die eigentlich geplant hatte, noch einmal Mama zu werden. Während dieser Zeit steht ihr jetzt ihre gute Freundin Anne Wünsche (29) zur Seite. Die Frauen lernten sich in den vergangenen Wochen immer besser kennen – Julia half der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin kürzlich sogar beim Suchen und Einrichten ihrer neuen Ferienwohnung. "Sie war so krass für mich da, als ich mit Juna nach Mallorca bin, um eine Wohnung zu suchen, dass ich das jetzt zurückgebe, indem ich jetzt für sie da bin", erklärt Anne, die sofort einen Flug gebucht hat, auf ihrem Account.

