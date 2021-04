Mit diesem Look zog Kendall Jenner (25) bestimmt alle Blicke auf sich! Das Supermodel verblüfft seine Fans immer wieder aufs Neue mit seinem Aussehen. Ihre Topfigur setzt die Brünette dabei stets mit gewagten Outfits gekonnt in Szene. So auch bei einem Date mit ihrem Freund Devin Booker (24) – denn sie entschied sich für ein ganz besonderes Fashionpiece: Kendall schmiss sich in ein hautenges Leder-Outfit!

Paparazzi erwischten die Turteltauben nun auf ihrem Weg zu einem romantischen Dinner in New York City. Wie immer bewies Kendall dabei ihren außergewöhnlichen Modegeschmack. So stolzierte sie in einem sandfarbenen, schulterfreien Leder-Zweiteiler durch die Straßen, welcher ihre schlanke Silhouette perfekt betonte. Sogar ihre Maske hatte die Beauty farblich darauf abgestimmt und sorgte so für einen echten Hingucker.

Ihren Liebsten, den NBA-Star, stellte die 25-Jährige an dem Abend offenbar in den Schatten. Doch damit scheint Devin auch gar kein Problem zu haben: Er folgte seiner Auserwählten auf Schritt und Tritt und ging stets ein Stück hinter ihr. Gegenüber dem People-Magazin hatte ein Insider bereits verraten, dass der 23-Jährige Kendall sehr gut behandeln soll.

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

