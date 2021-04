Vor rund einer Woche verlor die Promi-Tochter Alessia Herren (19) völlig unerwartet einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihren Vater Willi Herren (✝45). Am 20. April wurde der Schlagersänger und Reality-TV-Star leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die Todesursache wurde bislang noch nicht bestätigt. Fest steht aber: Für Alessia folgten danach die wohl härtesten Tage ihres bisherigen Lebens. Nun wandte die Kampf der Realitystars-Kandidatin sich in einem offenen und ehrlichen Statement an ihre Instagram-Community – ihre Fans hören sie hier zum ersten Mal über Willis Tod sprechen. Die 19-Jährige wehrt sich unter anderem gegen den Vorwurf, sie würde nicht angemessen um ihren Vater trauern...

