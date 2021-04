Ist Timur Bartels (25) vergeben? Der deutsche Schauspieler schien mit seiner Freundin Michelle Math überglücklich zu sein. Doch dann schockierten die einstigen Turteltauben ihre Fans mit einer plötzlichen Trennung im Dezember 2020. Aber von öffentlichem Liebeskummer keine Spur. Denn nur kurz darauf verrät der Club der roten Bänder-Star, dass er wieder verliebt sei. Aber ist Timur denn nun offiziell vom Markt – oder ist er noch zu haben?

Nachdem einige Spekulationen rund um sein Liebesleben aufgekommen waren, offenbarte der 25-Jährige nun endlich seinen aktuellen Beziehungsstatus via Instagram. Auf die Frage eines neugierigen Followers, ob er Single sei, antwortete Timur knapp: "Yes." Ob er aber immer noch Gefühle für eine Person hege – darauf gab es eine nicht so klare Antwort: "Ach... frag nicht", verfasste er kryptische Zeilen. Was das wohl zu bedeuten hat?

Daraufhin verriet Timur aber auch, welche Eigenschaften ihm bei einer potenziellen Partnerin am wichtigsten seien. "Charakter, Ehrlichkeit, Empathie, Authentizität", erklärte er in der Fragerunde auf Social Media. Sein Liebesleben scheint momentan dennoch eher kompliziert zu sein.

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels mit seiner Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / timur_bartels Schauspieler Timur Bartels

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de